Palais : le président Bassirou Diomaye Faye consulte trois anciens ministres de l'Intérieur sur la sécurité et le processus électoral

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ouvert cet après-midi au Palais de la République une série de consultations avec d'anciens ministres de l'Intérieur, marquant le lancement de la Journée nationale du dialogue. Le Chef de l'État a reçu successivement André Sonko, ancien ministre sous la présidence d'Abdou Diouf, ainsi qu'Ousmane Ngom et Cheikh Tidiane Sy, qui ont tous deux occupé ces fonctions sous le mandat d'Abdoulaye Wade.







Les discussions avec ces trois anciens responsables de la sécurité publique ont porté de manière spécifique sur la consolidation du processus électoral sénégalais et sur la maîtrise des enjeux sécuritaires pour garantir la paix civile du pays. À l'issue de leurs audiences respectives, les trois anciens ministres ont salué cette démarche présidentielle, qui doit se poursuivre dans les prochains jours avec d'autres personnalités de la Nation.

