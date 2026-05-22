Sécurité à l'Est : le Sénégal mise sur le déploiement militaire et la coopération avec le Mali

Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a annoncé vendredi à Dakar que les forces de défense et de sécurité assuraient une présence adéquate et dissuasive dans l’est du Sénégal pour faire face aux menaces extrêmement lourdes dans cette zone frontalière. S'exprimant devant les députés lors d'une séance de questions d'actualité au gouvernement, le ministre a précisé que ce dispositif reposait également sur la collaboration avec les populations locales, l'appui de plusieurs partenaires internationaux et une coopération étroite avec les autorités maliennes autour de leur frontière commune.







Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a renforcé cette position en affirmant que la stabilité du Mali constituait une condition essentielle de la survie politique et sociale du Sénégal et de la région. Pour faire face aux groupes armés qui visent le pays voisin, le chef de la diplomatie sénégalaise a indiqué mener des actions diplomatiques auprès des partenaires internationaux afin de maintenir un soutien multilatéral actif et constant en faveur du gouvernement malien.







Les autorités sénégalaises entendent utiliser la présidence du Sénégal à la tête de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour la période 2026-2030 comme une opportunité stratégique majeure. L'objectif affiché est de renforcer la mobilisation régionale et de mener des actions coordonnées aux niveaux diplomatique et sécuritaire pour stabiliser la zone transfrontalière.

