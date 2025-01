Limogeage de Cheikh Oumar Diagne : le mouvement Mankoo Mucc salue une décision républicaine

Le mouvement Mankoo Mucc a salué la décision de limoger Cheikh Oumar Diagne, ancien directeur des Moyens généraux à la présidence de la République. Cette décision fait suite à une polémique déclenchée par des propos controversés tenus par M. Diagne sur les tirailleurs sénégalais, lors d’une interview accordée à une chaine privée.



La controverse avait conduit Mankoo Mucc à lancer une pétition réclamant son licenciement et l’interdiction pour lui d’exercer toute fonction publique. Avec plus de 1 000 signatures recueillies, le mouvement a réussi à mobiliser une opinion publique indignée.



Fier de cette décision, le président de Mankoo Mucc, Babacar Gaye, a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour avoir répondu favorablement à cette requête. « C’est un acte de haute portée républicaine que nous saluons », a déclaré Babacar Gaye.



Mankoo Mucc a toutefois affirmé qu’il ne s’arrêterait pas à cette victoire. Le mouvement a réitéré son engagement à défendre les valeurs républicaines et à préserver la sacralité des institutions. « Nous resterons vigilants et mettons en garde toute personne qui adopterait un comportement similaire », a-t-il averti.



La sortie de l’ex détenu qui partageait la même cellule que le Président Diomaye, a suscité une vive émotion au Sénégal. La décision du chef de l’Etat de le limoger marque une nouvelle étape dans le débat sur la gouvernance et l’éthique en politique.