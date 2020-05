Linguère enregistre un deuxième cas de Covid-19

Jusque-là déclaré indemne de la maladie du coronavirus, le département de Linguère vient d’enregistrer son tout premier cas de Covid19. C’est en effet samedi dernier qu’une caissière en service à l’hôpital Maguette Lo a été testée positive. hier, au moment où nous bouclions cette édition, un des correspondants du « Témoin » quotidien nous a informé qu’un deuxième cas venait d’être détecté dans le même établissement hospitalier.



Cette fois-ci, c’est un médecin qui a été déclaré positif à la covid19. Les autorités administratives et sanitaires se sont réunies en Comité départemental de gestion des épidémies pour examiner et dégager les voies et moyens de riposte à mettre en œuvre pour circonscrire la propagation de la pandémie dans le département. Sans doute l’hôpital de Linguère risque d’être fermé ou mis en quarantaine !