Linguére : une fillette de 16 ans accuse deux personnes de viol suivi de grossesse

Une affaire de mœurs est au centre de tous les débats dans la commune de Doddji (département de Linguère à Louga). La jeune fille, A.H, âgée de 16 ans, accuse deux hommes de viol et d'être les auteurs de sa grossesse.



En effet, tombant souvent malade, elle a été conduite au dispensaire de la localité par ses parents qui ont découvert à leur grande surprise que leur fille était enceinte de quatre mois.



Interrogée, la mineure a finalement lâché le morceau. «J'ai entretenu des rapports sexuels à deux reprises avec A.D. (un homme marié). Nous sortions ensemble. Je lui rendais souvent visite chez lui. D'ailleurs, il me couvrait de cadeaux très souvent. » Ne se limitant pas là, elle a cité un autre homme. « J'ai également couché avec D.D. Nos maisons sont contiguës. Il m'avait invitée chez lui. J'ai été consentante», a-t-elle ajouté.



Après ces fracassantes révélations, une plainte a été déposée contre les deux mis en cause. Arrêtés et interrogés, ces derniers ont tous nié les faits. Pour leur défense, ils ont soutenu que la jeune fille les accusaient à tort.



Malgré leurs dénégations, les présumés violeurs ont été inculpés pour « pédophilie, de détournement de mineure et de viol ». Ils ont été déférés vendredi dernier au parquet de Louga.