Liste CAF des 30 nominés pour le Ballon d’Or: le duel Mané-Mahrez en pôle, Salah et Aubameyang au ralenti

La Confédération Africaine de Football élira celui qui devra succéder à l’Egyptien Mohamed Salah, double tenant du titre de meilleur joueur Africain. Pour cela, la plus haute instance du foot Africain a dévoilé ce dimanche la liste des 30 nominés. Une listequi, sans surprise est dominée par les fennecs d’Algérie vainqueurs de la dernière CAN, avec quatre représentants (Baghdad Bounedjah, Ismaël Bennacer, Youcef Belaili et Riyad Mahrez). Certes, il ne n’agira pas d’un tirage au sort, mais vous pouvez savourer votre passion du foot en tentant de remporter plusieurs cagnottes sur des paris sportif Si le capitaine des fennecs Riyad Mahrez a de quoi dans sa gibecière cette année pour s’inviter à la table des gros calibres cette année, notamment avec le trophée de la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup, le Community Shield tous remportés avec son club Manchester City et la CAN avec l’Algérie ; Sadio Mané reste tout de même le grand favori de cette édition 2019. En effet, si le lion de la Teranga a raté de peu le titre de champion d’Afrique, il a réalisé une saison 2018-2019 exceptionnelle de l’autre côté de la manche. Champion d’Europe avec les reds, co-meilleur buteur de la premier league, SadioMane a livré une prestation XXL sur la saison passée. Et son rendement de cette début de saison le place d’ailleurs en pole position, pour remplacer son coéquipier Mohamed Salah sur le toit de l’Afrique.Double tenant du titre, l’Egyptien Mohamed Salah a fait une bonne saison avec les reds. Son rendement assez moyen sur la saison, combiné à l’élimination précoce à la CAN (huitième de final) face à l’Afrique du Sud, ont beaucoup fragilisé le pharaon cette saison.Quant au gabonais, certes il a fini le dernier exercice avec 22 réalisations au même titre que Mané et Salah, mais aussi une finale perdue en Europa League ; mais sa prestation ne le permet pas véritablement d’être sur le podium, surtout que le gabon ne s’était même pas qualifié pour la CAN en Egypte.Plusieurs joueurs se retrouvent également sur cette liste. En effet, cela peut être conçu comme une récompense individuel qui vient encourager la performance du collectif comme le cas de Percy Tau qui a fait une bonne prestation en club et en équipe national avec l’Afrique du sud. C’est aussi le cas pour Carolus Andriamatsinoro du Madagascar ou encore Kodjo Fo Doh Laba du Togo. Mais toujours est-il que pour tous les nominés, c’est le mérite du talent qu’il faudrait évoquer plus qu’autres chose.Un signe positif et signale l’avenir du foot Africain, c’est la présence des jeunes joueurs parmi les nominés cette année. L’Algérien Ismaël Bennacer qui a été la révélation et meilleur joueur de la dernière CAN, Victor Osimhen du Nigéria ou encore l’éléphant Nicolas Pépé qui détient jusque-là, le record de joueur Africain le plus cher. Seul gardien de but sur la liste, le Camerounais André Onan a représenté sans doute une motivation pour les jeunes portiers du continent.1 - Achraf Hakimi (Maroc/Dortmund)2 - André Onana (Cameroun/Ajax)3 - Baghdad Bounedjah (Algérie/Al Sadd)4 - Carolus Andriamatsinoro (Madagascar/Al Adalah)5 - Denis Onyango (Ouganda/MamelodiSundowns)6 - Eric Maxim Choupo-Moting(Cameroun/PSG)7 - Ferjani Sassi (Tunisie/Zamalek)8 - Hakim Ziyech (Maroc/Ajax Amsterdam)9 - Idrissa Gueye (Sénégal/PSG)10 - Ismaël Bennacer (Algérie/Milan AC)11 - Jordan Ayew (Ghana/Crystal Palace)12 - Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples)13 - Kodjo Fo Doh Laba (Togo/Al Ain)14 - Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Egypte/Aston Villa)15 - Mbwana Samatta (Tanzanie/Genk)16 - Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)17 - Moussa Marega (Mali/Porto)18 - Naby Keita (Guinée/Liverpool)19 - Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire/Arsenal)20 - Odion Ighalo (Nigeria/Shanghai Shenhua)21 - Percy Tau (Afrique du Sud/Bruges)22 - Pierre-Emerick Aubameyang(Gabon/Arsenal)23 - Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City)24 - Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)25 - Taha Yassine Khenissi(Tunisie/Espérance)26 - Thomas Partey (Ghana/Atletico)27 - Victor Osimhen (Nigeria/Lille)28 - Wilfred Ndidi (Nigeria/Leicester)29 - Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire/Crystal Palace)30 - Youcef Belaili (Algérie/Al Ahli)