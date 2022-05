Liste YAW à Dakar: Cheikh Bara Dolly confirme le non-respect de la parité et fait des révélations

Le député Cheikh Bara Dolly Mbacké rétablit la vérité des faits dans l’affaire de la liste de Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar. Le président du groupe parlementaire du Parti Démocratique sénégalais (PDS) révèle que cette liste comprend bel et bien 5 hommes et 2 femmes. Il explique que cette situation part des divergences entre les coalitions Yewwi et Wallu, qui voulaient chacun faire passer son candidat.



« Ce qui s’est passé à Dakar entre Yewwi et Wallu, c’est que Khalifa Sall voulait donner son propre poulain idem pour le PDS qui voulait mettre son responsable à Dakar. On a discuté pour qu’un parti retire sa candidature, mais malheureusement, nous n’avons pas trouvé un accord. C’est par la suite qu’on a mis les deux hommes sur la liste », a-t-il affirmé sur la RFM.



Cheikh Bara Doli Mbacké indique que la liste n’était pas paritaire au moment des dépôts. « Avant de déposer, tout le monde savait que la liste avait 5 hommes et 2 femmes. Le PDS a proposé Joseph Sarr qui est son responsable et coordonnateur à Dakar. Taxawou de Khalifa Sall a présenté Babacar Mbengue, qui est le maire de Hann Bel Air et coordonnateur à Dakar. Personne ne veut sacrifier son candidat. Voilà ce qui nous a poussés a présenté 5 hommes et 2 femmes. Il n’y a pas d’explication », a affirmé le président du groupe parlementaire de l’opposition Démocratie et Liberté.



Il faut tout de même préciser que ce dernier a récemment démissionné du Parti démocratique sénégalais (Pds) à cause de son positionnement sur la liste de Wallu Sénégal.