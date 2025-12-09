Liste de la Côte d'Ivoire pour la CAN : Nicolas Pépé et Simon Adingra absents, Wilfried Zaha de retour

Émerse Faé a dévoilé, ce mardi dans le journal de 13 heures de RTI, une liste de 26 joueurs (et 2 réservistes) pour la Coupe d'Afrique des nations au Maroc (21 décembre-18 janvier). Et il y a deux absents de marque : Nicolas Pépé et Simon Adingra. L'attaquant de Villarreal, 30 ans, faisait partie de la sélection ivoirienne lors du sacre en 2024 et était un habitué des listes de l'ancien milieu de Nantes et de Nice.





Evann Guessand (Aston Villa) fait partie des deux réservistes. Vakoun Bayo, Oumar Diakité, Yan Diomandé, Sébastien Haller ou Jean-Philippe Krasso lui ont été préférés. Le défenseur monégasque Wilfried Singo, blessé à une cuisse et indisponible jusqu'à fin décembre, ne figure pas non plus dans la liste.



Absent depuis fin 2023, Wilfried Zaha (33 ans), qui a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives cette saison avec Charlotte en MLS, a été rappelé plus de deux ans après sa dernière sélection. « Ça faisait quelques semaines et quelques mois qu'on discutait avec lui. On le suivait de très très près, on le félicitait pour ses performances en club, a justifié le sélectionneur ivoirien. On a constaté avec le staff qu'on avait des problèmes sur l'aspect offensif et on a considéré que l'expérience de Wilfried et sa faculté de marquer et de faire marquer ses coéquipiers pourraient être un atout pour la sélection. »



Autre surprise, la sélection de l'ancien Niçois Jean-Michaël Seri, plus appelé depuis plus d'un an, et qui évolue depuis cet été en Slovénie, au NK Maribor. 13 joueurs sacrés en 2024 sont là. Plusieurs joueurs de Ligue 1 font partie de la liste : Guela Doué, Seko Fofana, Jean-Philippe Gbamin et Jean-Philippe Krasso. Et de nombreux anciens du Championnat de France. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire fait partie du groupe F et affrontera le Mozambique, le Cameroun et le Gabon.





La liste de la Côte d'Ivoire



Gardiens : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaïkos).



Défenseurs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Boly Willy (Nottingham Forest), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta Bergame), Evan Ndicka (AS Rome), Christopher Operi (Basaksehir), Armel Zohouri (FC Iberia 1999).



Milieux : Seko Fofana (Rennes), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (NK Maribor).



Attaquants : Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomandé (RB Leipzig), Sébastien Haller (FC Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris FC), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Wilfried Zaha (Charlotte FC).



Réservistes : Evann Guessand (Aston Villa), Parfait Guiagon (Charleroi).