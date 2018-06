Liste des 24 "Lions" présélectionnés par « Adidas » avec Gorgui Sy Dieng et sans Hamady Ndiaye

Le Sélectionneur de l'équipe nationale de basket Abdourahmane Ndiaye «Adidas » a publié ce mardi une liste de 24 joueurs présélectionnés pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde Chine 2019. Dans cette liste figure le joueur de Minnesota Gorgui Sy Dieng contrairement à Hamady Ndiaye qui est absent dans ces 24 basketteurs présélectionnés par le coach. Mais cette liste de 24 joueurs sera réduite à 18 avant le 19 juin, date du stage en internat de l’effectif qui participera à la phase retour de ces éliminatoires.



Après Maputo en février dernier pour la phase aller, Dakar accueillera la phase retour qui est prévue les 29, 30 Juin et le 1er Juillet 2018. Gorgui Sy Dieng est coéquipiers sont leader de la poule D qu’ils partagent avec la Mozambique, la Côte d’Ivoire et la Centrafrique.



Liste des joueurs 24 joueurs présélectionnés



1 Xane Christian D’ALMEIDA (TARBES France)



2 Thierno Ibrahima NIANG (DUC Sénégal)



3 Ibrahima SANKHARE (GRAN CANYON USA)



4 Alkaly Mamdou N’DOUR (DOUANES Sénégal)



5 El Hadji Omar Branco BADIO (SALTIGUES Sénégal)



6 Adama Louis ADAMS (DOUANES France)



7 Mamadou Lamine SAMBE (RUEIL France)



8 Serigne Bamba GUEYE (UGB Sénégal)



9 Djibril THIAM (PLANO USA)



10 Mouhamet FAYE (PROMETHEUS Grèce)



11 Malèye N’DOYE (RUEIL France)



12 Makhtar GUEYE (UNIVERSITY OF ALABAMA USA)



13 Maurice N’DOUR (KAZAN Russie)



14 Mamadou Lamine DIOP (DUC Sénégal)



15 Papa Moustapha DIOP (DOUANES Sénégal)



16 Birahim GAYE (DOUANES Sénégal)



17 Pape Abdou BADJI (MOSSOGNO Belgique)



18 Ibrahima THOMAS (RADES Tunisie)



19 Gorgui Sy DIENG (MINNESOTA USA)



20 Moise DIAME (BRISSAC France)



21 Youssoupha N’DOYE (JL BOURG France)



22 Cheikh Tidiane MBODJI (TORUN Pologne)



23 Moussa SECK 5 (USO Sénégal)



24 Abdoulaye COULIBALY 5 (ASFA Sénégal)