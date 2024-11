Liste des différents présidents de l'Assemblée nationale de 1960 à 2024

Les différents présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal :



Amadou Lamine Guèye (1891-1968) naît le 20 septembre 1891 à Médine (ancien Soudan français, actuel Mali) d'un père commerçant Birahim Guèye et de Coura Gueye Bacre Waly. Il est issu d'une famille sénégalaise originaire de Saint-Louis, ce qui en fait une des figures historiques de cette ville. Il fut président de l'Assemblée nationale de 1960 à 1968.



Amadou Cissé Dia (1915 -2002)

Il est né à Saint-Louis le 2 juin 1915. Ancien élève de l'École normale William-Ponty, médecin de formation, il participe en octobre 1948 à la fondation du Bloc démocratique sénégalais (BDS), ancêtre du Parti socialiste.

Pendant les années 1960, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, plusieurs portefeuilles ministériels lui sont confiés : l'Intérieur, les Forces armées, la Santé (1961) et le Commerce. Puis, après Lamine Guèye, il devient le deuxième président de l'Assemblée nationale, de 1968 à 1983, soit pendant deux législatures. Habib Thiam lui succède.



Habib Thiam (21 janvier 1933 -26 juin 2017)

Après une scolarité à Dakar, Habib Thiam poursuit ses études à Paris, intégrant d'abord le lycée Louis-le-Grand, puis l'université et enfin l'École nationale de la France d'outre-mer (ENFOM), se spécialisant en Droit et en Sciences politiques. Il travaille aussi pour le Ministère français des Finances et la Banque de France.

Succédant à Abdou Diouf qui accède à la présidence, il est nommé Premier ministre le 1er janvier 1981, une fonction qu'il occupera jusqu'au 3 avril 1983. Il est alors remplacé par Moustapha Niasse. Après Amadou Cissé Dia, il est président de l'Assemblée nationale de 1983 à 1984, avant de céder la place à Daouda Sow.



Daouda Sow (1933 -2009)

Originaire du Djolof, issu de l'élite peul de la région, né à Wiss-Wiss dans le département de Linguère en 1933, il effectue sa scolarité secondaire au lycée Van Vollenhoven – renommé depuis lycée Lamine Guèye –, puis étudie la médecine à l'Université de Dakar. Devenu psychiatre, il exerce au Centre hospitalier national universitaire de Fann où il retourne travailler lorsqu'il est moins sollicité par sa carrière politique.

En 1956 il adhère au Bloc populaire sénégalais (BPS), devenu par la suite l'Union progressiste sénégalaise (UPS), puis le Parti socialiste (PS). Député de 1963 à 1970, il préside aussi la commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nation de 1983 – 1984.



Abdoul Aziz Ndaw (1922-2011)

Originaire du Cayor, il est secrétaire d’administration principal de classe exceptionnelle.

Maire socialiste de Meckhe, il est élu à l'Assemblée nationale en 1973 dans le département de Tivaouane. Sans cesse réélu, il est tour à tour vice-président de l'Assemblée nationale et questeur. Il est le cinquième président de l'Assemblée nationale, de 1988 à 1993, entre Daouda Sow et Cheikh Abdoul Khadre Cissokho.



Cheikh Abdoul Khadre Cissokho

Né le 31 octobre 1936 à Tambacounda, il a passé son enfance à Bakel. Sa famille est originaire de Kédougou. Il est ingénieur agronome de formation.

Succédant à Abdoul Aziz Ndaw en 1993, il est devenu le sixième président de l'Assemblée nationale. Youssou Diagne l'a remplacé en 2001.



Youssouf Diagne

Né le 29 août 1938 à Mbour, Youssou Diagne a fait sa scolarité à l'école catholique de Popenguine, puis à Diourbel avant de revenir dans sa ville natale. Il devient instituteur à Gossas, mais continue à se former à la gestion et à la finance.

En 1992, il adhère au Parti démocratique sénégalais et se trouve en troisième position sur la liste de la Coalition Sopi qui remporte les élections législatives de 2001. Il devient le septième président de l'Assemblée nationale, succédant à Cheikh Abdoul Khadre Cissokho de 2001 à 2002.



Pape Diop

Pape Diop est né à Dakar en 1954. Après l'élection du Président Abdoulaye Wade en 2000, il parvient à gagner la ville de Dakar à Mamadou Diop lors des municipales de 2002. Successeur de l'éphémère Youssou Diagne, il préside l'Assemblée nationale de 2002 à 2007.



Macky Sall

Il est né le 11 décembre 1961 à Fatick. Il est président de la République du Sénégal entre 2012 et 2024. Il est actuellement envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P).

Premier ministre de 2004 à 2007 puis président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008.



Mamadou Seck

Il est né le 5 août 1947. De mars 2001 à juin 2007, il exerce diverses fonctions ministérielles : Ministre de l’Équipement, des Transports terrestres et des Transports aériens, ministre de l’Économie et des Finances, ministre-conseiller à la présidence de la République.

Élu député en juin 2007, Mamadou Seck quitte, en novembre 2008, la présidence de la Commission de l’Économie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique pour devenir président de l’Assemblée nationale de 2008 à 2012.



Moustapha Niass

Né né le 4 novembre 1939 à Keur Madiabel. Premier ministre en 1983 et entre 2000 et 2001, il a également été président de l’Assemblée nationale entre 2012 et 2022.



Abdou Mame Diop

Il est né le 18 juillet 1965. Membre de l'Alliance pour la République depuis sa fondation en 2008, il est élu député lors des élections législatives de 2012, puis réélu en 2017 et 2022. Depuis les élections municipales de 2014 et de 2022, il est le maire de la commune de Richard-Toll.

Le 12 septembre 2022, il devient le président de l'Assemblée nationale sénégalaise.