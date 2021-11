Liste invalidée de Yewwi Askan Wi à Mbour : Me Abdoulaye Tall charge le préfet et entend saisir la Cour d’Appel de Thiès

La liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Mbour, avec à sa tête Me Abdoulaye Tall, a été invalidée. Le candidat s’est attaqué au préfet qu’il accuse d’avoir refusé de prendre les dossiers des mandataires alors qu’ils sont arrivés à temps. Il entend aussi saisir la Cour d’Appel de Thiès, informe ‘Les Echos’.



Il ressort du constat d’huissier que les mandataires sont arrivés à la préfecture 22 heures 29 minutes. Ainsi, lorsque les mandataires sont entrés dans le bureau du préfet, il s’est retiré pour des interviews à la presse, avant de rentrer.



Il était 22 heures 54 minutes. Seulement, le lendemain vers 11 heures, à sa grande surprise, il apprenait que l’autorité préfectorale avait rejeté les dossiers de Yewwi Askan Wi, au motif que le dossier n’était pas complet.



En tout cas, de l’avis de Me Tall, le dossier était complet. Même si le dossier était incomplet, il n’appartient pas au préfet de refuser de prendre les dossiers. En pareille occurrence, Me Tall révèle que le mandataire dispose d’un délai de 48 ou 72 heures pour compléter le dossier.



Ce qui lui fait dire que le préfet n’allait nullement le droit de refuser et d’invalider le dossier de YAW. Pire, l’avocat révèle que cette invalidation est faite de façon orale alors que l’administration est écrite. En tout était de cause, la coalition a décidé de porter l’affaire devant la justice.



C’est ce vendredi que la Cour d’Appel de Thiès sera saisie pour trancher cette affaire. En attendant, il accuse le ministre de l’Intérieur en complicité avec le préfet de Mbour de vouloir organiser des élections dans la localité sans la participation de l’opposition. En l’en croire, tous les candidats en lice appartiennent jusqu’à un passé récent à la coalition présidentielle.