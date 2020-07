Litige Foncier sur la Corniche: Aby Ndour attaque Anta Babacar Ngom et traite Atépa de maître-chanteur sexuel

L’affaire relative à l’implantation d’une buvette sur la Corniche Ouest de Dakar par Aby Ndour pourrait virer au scandale de « chantage sexuel ». Dans une vidéo postée hier sur sa page Facebook.

« Je (Pierre Atépa Goudiaby) veux juste qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. La journée, appelle-moi papa et je répondrai ma fille. La nuit, tout est permis entre toi et moi ». Selon elle, l’auteur de ces propos indécents n’est ni moins ni plus que celui qui, il considérait comme un père ; l'architecte Pierre Atepa Goudiaby.



Ne se limitant pas à ça, selon toujours la chanteuse, Atepa "pour satisfaire sa libido", est allé même jusqu'à lui promettre l’achat d’un appartement en plus du restaurant qui se trouve à la Place du millénaire. Pierre Goudiaby Atépa m'a dit rapporte Aby Ndour : « Là où il y a la statuette du Président Senghor, sur la Corniche Ouest, je me charge de construire une boîte de nuit pour toi ».



Mais, la réponse du président du Goupe Atépa Technologies, face aux accusations de Aby Ndour, n’a pas tardé. « En effet, non seulement il menace de traduire la petite sœur de Youssou Ndour en justice, mais propose « d'offrir quatre miroirs à Aby Ndour ! Comme cela elle va bien se… mirer ».



Dans cette affaire d'implantation de buvette, Aby ndour accuse également Anta Babacar Ngom, Directrice générale de KFC Sénégal et fille du milliardaire Babacar Ngom, déjà au coeur d'un litige foncier avec les paysans de Ndingler, de vouloir s'accaparer de la propriété immobilière qu'elle occupe sur le Littoral.