Litige : Locafrique dépose une plainte contre la Sar à Londres et réclame 170 milliards

Les conseils de Locafrique, Mes Demba Ciré Bathily, Assane Dioma Ndiaye, El Hadj Diouf et Seydou Diagne ont décidé de porter plainte contre la Société africaine de raffinage (Sar) au niveau de la Cour d’Appel de Londres.

« Nous annonçons qu'une plainte est en cours de dépôt imminent devant les juridictions anglaises notamment la Cour d'Appel de Londres pour réclamer la somme de 170 milliards de Fcfa à la Société africaine de raffinage », ont-ils indiqué.



Me Seydou Diagne indique que la société Locafrique dispose d'une équipe internationale d'avocats capables d'agir et de réagir en coordination avec le collectif des avocats pour mettre fin aux agissements et aux préjudices financiers économiques incommensurables qu’a causé la Sar en terme de niveau d'engagement qui est évalué à un niveau de 170 milliards de Fcfa.



Les conseils de Locafrique jugent inadmissibles les agissements de la Sar, qui selon eux, s'apparentent à des manœuvres d'escroquerie sur les deniers publics. « La Sar se permet par sa direction générale de passer des contrats d'approvisionnement avec Petrosen et d'autres fournisseurs à l'insu de Locafrique et du Conseil d'administration pour des montants de 200 milliards de Fcfa. C'est juste inadmissible », ont pesté les robes noires.



Locafrique d'accord avec la recapitalisation de la Sar

Le Collectif des avocats de Locafrique dit être d'accord pour la récapitulation de la Sar. « La Sar sera recapitalisée parce que tout le monde sait qu'il y a eu des pertes en fonds propres de 59 milliards Fcfa en 2020. La position de Locafrique est claire, nous sommes d'accord que l'augmentation de capital et la recapitalisation doivent être faites et que ce sont des opérations nécessaires, soit pour résorber les fonds propres ou pour avoir de la trésorerie ».



« La société Locafrique est une société à capitaux publics sénégalais dont le contrôle est détenu par un national qui a acquis 34 % des parts de la Sar avec, dans le cadre d'une convention avec les engagements précis de l'Etat du Sénégal de la Sar et Petrosen sur une période », a fait savoir Maitre Seydou Diagne.



Selon lui, le groupe Locafrique fait l'objet d'un ostracisme et que par la mauvaise gestion et les habitudes qui ne sont pas fondées en droit et qui sont déplorables dans un État de droit. « Le niveau d'engagement de Locafrique aujourd'hui dépasse les 170 milliards de Fcfa pour un privé national qui ne voulait qu'aider une entreprise très importante dans le secteur des hydrocarbures », a lancé la robe noire.



"Le juge donne raison à Locafrique"

Les avocats ne sont pas d'accord de la façon dont la Sar veut augmenter le capital. « Nous ne sommes pas d'accord lorsque ceux qui dirigent la Sar nous disent de donner un chèque de 26 milliards de Fcfa ou emprunter sur le marché international ».



Selon les avocats, la loi sénégalaise permet d'utiliser le siège de Locafrique comme apport en nature et de le mettre dans les actifs de la société. D'après Maître Seydou Diagne, le siège de Locafrique est estimé à 92 hectares et pourrait être évalué à 114 milliards de Fcfa et que selon lui, la Sar n'a pas besoin d'aller emprunter des sommes dans le dos des contribuables.



Par ailleurs, le juge des référés a débouté la Sar et la Petrosen. Ces dernières avaient assigné Locafrique pour le forcer à voter la résolution autorisant la recapitalisation et une levée de fonds aux contours opaques. Le tribunal a tout simplement estimé que Locafrique était dans son droit avant de les désavouer.