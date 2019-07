Litige foncier à Mbane : les populations s’opposent à la vente de 8 000 hectares de leur terre

Très remontés contre le promoteur Cheikh Amidou Kane, les habitants de Mbane sont montés au créneau. Arborant des brassards rouges, ils disent non à la vente d’un bail de 8 000 hectares de leurs terres. « La population de la commune de Mbane n’est pas d’accord. Nous ne sommes pas du tout d’accord de la vente de 8 000 hectares. On nous parle que des terres, ça doit suffir. Nous lançons un appel au Président de la République, plus particulièrement au sous-préfet, au gouverneur, surtout au ministre de l’Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye », tonne Mamadou Diagne leur porte-parole.



Pour mettre un terme à ce qu’ils appellent de l’injustice, ces habitants ne comptent pas baisser les bras. « Si ça persiste, nous allons tous sortir de ce village. Plus de 40 000 habitants de cette population, nous allons sortir avec tous les moyens qu’il faut », a indiqué M. Diagne.