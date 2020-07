Litige foncier : le diplomate Christophe Yvetot recommande la diplomatie industrielle au niveau local

Les litiges fonciers particulièrement l’affaire Ndingler qui oppose les paysans de cette localité au Directeur général de Sédima, Babacar Ngom, occupe le devant de l’actualité sénégalaise. Abordant la question, mais d’une manière générale, le diplomate Yvetot recommande la « concertation et le processus ». Car, selon lui, « le temps des décisions unilatérales est peut-être un peu passé ».



Ne voulant pas se prononcer spécifiquement sur le cas de Ndiongler, le représentant de ONUDI préconise le « dialogue, une sorte de diplomatie industrielle au niveau local qui implique l’Etat, les autorités territoriales, les groupements de producteurs, les entreprises et tous les services ».



Donnant comme exemple le lancement du Forum de Koungheul, ville du centre-sud du Sénégal, M. Yvetot qui informe avoir pris part à cet événement, salue ce genre d’initiative. « C’est un conseil départemental qui décide d’avoir sa politique industrielle, elle est faite avec tout le monde de façon transparente et toute la population de cette zone le soutien parce que c’était le fruit d’un dialogue, d’un projet qui est commun », a-t-il salué.