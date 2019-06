Liverpool : Fabinho et l'importance de Mané

Vainqueur de la Ligue des Champions et 2e de Premier League, Liverpool a réalisé une saison énorme, notamment grâce à son attaquant Sadio Mané (27 ans, 50 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison). Régulier tout au long de l’exercice, le Sénégalais a bluffé son coéquipier Fabinho (25 ans, 41 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison).

"C’est vraiment un joueur impressionnant, a encensé le milieu sur le site officiel des Reds. Il est infatigable, il joue tous les matchs avec un tel niveau d'intensité et de concentration. Inutile de parler de ses qualités techniques, il fait toujours la différence pour nous. C'est un joueur complet, il te donne l'option pour une passe courte ou longue. Il participe aussi à la construction. C'est un grand joueur qui possède une forme incroyable, c'est très important pour sa confiance."

Et l’ancien Messin a également un rôle en dehors du terrain. "Je parle un peu avec lui vu que l'on parle tous les deux français, mon français est toujours meilleur que mon anglais. C'est un bon coéquipier. Sadio a vraiment été important pour nous cette saison", a insisté le Brésilien.



Avec Maxifoot