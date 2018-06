Liverpool : Les médecins confirment la commotion cérébrale de Karius lors de la finale de Ligue des champions

Les médecins du Massachusetts General Hospital de Boston révèlent que Loris Karius a été victime d'une commotion cérébrale durant la finale de la Ligue des Champions, suite au coup reçu de Sergio Ramos. pic.twitter.com/xVBhX3SPgB — Actu Foot (@ActuFoot_) 4 juin 2018

Le gardien de Liverpool, auteur d'une triste finale de Ligue des champions, a voyagé jusqu'aux Etats-Unis il y a quelques jours et a passé le 31 mai dernier un examen médical à l'Hospital General de Masschussetts. Il était alors entouré par l'équipe de médecins du club, qui ont considéré que le coup involontaire reçu à la tête par Sergio Ramos était à l'origine de dommages au niveau du cerveau.Ross Zafonte, docteur et spécialiste en traumatismes cérébraux, a assuré aujourd'hui dans un communiqué publié sur la page internet de l'hôpital que Karius « souffrait d'une commotion cérébrale lors du match du 26 mai 2018 ».« Après avoir évalué les images du match et prenant en compte le récit détaillé du patient, nous avons conclu que M. Karius a bien subi une commotion cérébrale lors du match du 26 mai 2018 »,a indiquait le communiqué.Il a aussi commenté les conséquences qu'aurait pu occasionner le coup involontaire de Ramos, lesquelles auraient pu affecter les capacités du gardien et donc conditionner ses deux erreurs, qui resteront à jamais inscrites dans l'histoire des finales de Ligue des champions : « Au moment de notre évaluation, les principaux symptômes résiduels et les signes objectifs de monsieur Karius suggéraient qu'il y a eu un dysfonctionnement de sa vision de l'espace, qui ont perduré après l'évènement. Il est possible que de tels déficits puissent affecter sa performance ».Ainsi, le docteur de l'hôpital de Massachussetts a assuré que le choc entre le défenseur espagnol et le gardien de Liverpool, qui a eu lieu à la 49ème minute (avant les trois buts reçus), pourrait avoir une importance capitale pour les performances du joueur.«Nous notons que M. Karius nous a informés d'une amélioration significative et constante depuis cet évènement. Nous pensons qu'il récupèrera complètement suite à ces examens. Nous insistons sur le fait de rester vigilant ».