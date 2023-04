Le milieu de terrain de Liverpool Naby Keita devrait quitter le club sur un transfert libre. Selon les informations de Fabrizio Romano, plusieurs départs ont déjà été enregistrés.



Le célèbre journaliste affirme ainsi sur son compte Twitter que Naby Keita devrait notamment effectuer son départ alors que son contrat expire fin juin prochain. La décision aurait été prise depuis novembre, et il n’y a pas eu de changement dans le plan pour Keita et son compère du milieu de terrains Alex Oxlade-Chamberlain.



Depuis son arrivée à Liverpool, l'ancien du RB Leipzig a eu du mal à s’imposer comme un titulaire. L’international guinéen n’a fait que huit apparitions en premier Ligue cette saison, ce qui a conduit à des spéculations sur son avenir au club.



Selon Romano, Keita étudie maintenant ses options et souhaite relever un nouveau défi. Il reste à voir où le milieu de terrain finira, mais il est probable qu’il y a beaucoup de prétendants pour ses services, compte tenu de son talent et de son potentiel.