Liverpool: Naby Keita forfait ce week-end en Cup contre Everton

Touché à l'échauffement alors qu'il devait être titulaire avec Liverpool contre Sheffield United (2-0), Naby Keita est d'ores et déjà forfait pour le 3e tour de la Cup ce week-end contre Everton, informe L'Equipe.



Le milieu de Liverpool Naby Keita (24 ans) devait être titulaire contre Sheffield United ce jeudi soir (2-0) en Premier League. Mais le Guinéen s'est blessé à l'aine lors de l'échauffement et a été remplacé par James Milner.



En attendant des examens complémentaires, son entraîneur Jürgen Klopp a d'ores et déjà annoncé que son joueur était forfait pour la réception d'Everton dimanche lors du 3e tour de la Cup.