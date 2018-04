Liverpool : Sadio Mané attire l’attention de Danny Ings

L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané a fini de convaincre le monde du football de par son talent. Il est en train d’accomplir une saison parfaite avec son club. C’est ainsi, que l’enfant de Bambaly attire l’attention de Danny Ings, ancien joueur de Liverpool.



« Il est si vif, quand il fait face à quelqu’un dans une situation de un-contre-un, vous l’aimez à chaque fois. Quand il court, ses déplacements intelligents arrivent à l’intérieur. Il permet à Firmino d’aller à l’extérieur. Ce sont ses mouvements et rythmes de travail, qui attirent particulièrement mon attention », a indiqué l’ancien international des Reds.



Pour rappel, Sadio Mané et Liverpool sont qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions. Ils vont affronter l’AS Rome. Le Sénégalais a l’occasion de se qualifier en finale de la compétition des clubs la plus prestigieuse au monde. Et devenir en même temps le premier Sénégalais à jouer la finale d’une Ligue des champions européenne.