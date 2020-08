Liverpool : Une grosse offre pour attirer Ismaïla Sarr ?

A la recherche d'un renfort offensif lors de ce mercato estival, Jürgen Klopp aurait demandé à ses dirigeants de tout mettre en oeuvre pour recruter le Sénégalais Ismaila Sarr. Les Reds auraient déjà sondé Watford pour savoir si un transfert était envisageable cet été et la porte n'est pas fermée selon la presse anglaise. D'après 'The Sun'. Watford exigerait un chèque de 45 millions d'euros ( soit plus de 29 milliards FCFA) pour laisser filer son attaquant.