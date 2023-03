Liverpool humilie Manchester United dans le choc de Premier League (7-0)

C’est une première dans l’histoire du plus grand choc de Premier League. Liverpool a fait subir à son rival de toujours une terrible humiliation à Anfield ce dimanche à l’occasion de la 26e journée de Premier League.



Après l’ouverture du score par Gakpo à la 43e minute, les deux équipes sont rentrés aux vestiaires presque dos à dos. Mais en deuxième mi-temps, la pluie de buts s’est abattue sur Manchester United. 3 doublés de Gakpo, Darwin Nunez et Mo Salah et un 7e but de Firminho, entré en jeu à la 78e minute.



7-0, c’est la plus grande victoire de Liverpool contre Manchester United.