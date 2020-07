Liverpool s'intéresse à Ismaila Sarr, selon le Daily Mirror

Auteur d’une première saison réussie en Premier League avec cinq buts inscrits et cinq passes décisives offertes en 26 rencontres, Ismaïla Sarr attire les prétendants cet été. Selon le Daily Mirror, cité par Africa Top Sports, Liverpool s’intéressait à l’ailier sénégalais, Ismaïla Sarr. L’ancien Rennais serait une alternative dans le cas où les Reds échoueraient à recruter à Jadon Sancho ou Adama Traoré.



Les champions d’Angleterre le suivent depuis un bon moment et ils auraient intensifié leur intérêt à son égard depuis qu’il leur a mis un doublé en hiver dernier et mis fin à leur invincibilité en championnat. Une performance qui a impressionné Jurgen Klopp, le manager des Merseysiders.



Un départ en direction des champions d’Angleterre en titre pourrait être facilité par la proximité entre le joueur et son compatriote, Sadio Mané.