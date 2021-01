Liverpool se réveille en Cup et écrase Aston Villa: doublé de Sadio Mané

En Angleterre, on dispute ce week-end le 3e tour de la Cup. Les Reds de Liverpool qui peinent depuis deux journées de championnat à gagner, se sont finalement réveillés devant leur bourreau de début de saison Aston Villa.



Grâce à un doublé du Sénégalais Sadio Mané et deux autres buts de Salah et Wijnaldum, les hommes de Klopp se sont imposés largement 4 à 1 sur la pelouse de Villa.