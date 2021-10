Locales 2022 : Macky Sall décide de réinvestir tous les maires sortants de BBY

Le président Macky Sall a décidé de réinvestir tous les maires sortants de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), aux élections locales de janvier 2022, après une série de rencontres initiées avec des entités et membres de la mouvance présidentielle.



« Il n’y a pas de maires APR (Alliance pour la République), mais des maires BBY et c’est dans ce cas-là que le président de la République, chef de la coalition, a décidé de réinvestir tous les maires sortants de la coalition présidentielle », a confié un haut responsable à nos confrères de L’Observateur.



A l’en croire, Macky Sall l’a toujours dit à ses partisans. Il l’a toujours manifesté sa volonté de reconduire tout maire qui a un bon profil. Cette décision majeure du chef de file de BBY de miser sur les maires sortants de la coalition obéit à une logique.



Le président Sall s’est fondé sur les résultats du taux de renouvellement des communes qui montrent qu’au Sénégal, les maires sortants ont rarement perdu les élections s’ils se représentent. De ce fait, il serait risqué, aux yeux de Macky Sall et ses partisans, de changer des maires fonctionnels, qui travaillent bien dans leur localité et qui ont surtout un bon bilan.