Locales 2022: Ousmane Sonko annonce une grande coalition de l’opposition

Le leader de Pastef Les Patriotes l’avait déjà annoncé dans son dernier point de presse sans entrer dans les détails.



Ce vendredi, Ousmane Sonko a réaffirmé lors de la cérémonie de fusion entre Pastef et 14 partis et mouvements. qu’une « grande coalition de l'opposition » sera très bientôt présentée aux Sénégalais.



« Depuis mars il ya trois appuis malgré tout le bruit, d'où les tournées qui nous ont valu une troisième vague du coronavirus", a indiqué Ousmane Sonko.



La cérémonie qui s’est tenue ce jour a également été l’occasion de révéler que la nouvelle dénomination du parti est Pastef- Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité.