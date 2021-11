Locales 2022 : Pastef Guédiawaye quitte la coalition Yewwi Askan Wi

Pastef Guédiawaye a pris la décision de quitter la coalition Yewwi Askan Wi pour rejoindre celle de Jammi Gox Yi de Fadel Barro et autres. Le coordonnateur local qui faisait face à la presse, a accusé Malick Gakou d’être la cause de cette situation, car n’ayant « pas respecté les clauses de l’accord ».



D’après les déclarations de Modou Guèye Seck, il n’y avait aucun consentement pour le choix des candidats ni dans les communes ni dans les départements. La suite c’était de transmettre les dossiers aux instances nationales des investitures et le conseil de médiation et d’arbitrage pour trancher le litige comme défini dans l’accord cadre.



Mais, le coordonnateur départemental de la coalition leur a fait croire qu’il y avait un consensus à Guédiawaye. Ce qui est archifaux, selon lui. « Les investis à Guédiawaye ne le sont donc que par seule et unique volonté d’un homme qui a profité de sa position pour privilégier pour faire passer sa fortune », a dénoncé Guèye Seck, dans Les Echos.