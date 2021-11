Locales 2022: Pastef Point E - Amitié n'y participera pas sous la bannière de Yewwi Askan Wi

Le Pastef Point E - Amitié informe qu'aucun accord n’a pu être trouvé pour une participation de sa section sur la liste communale de la coalition Yewwi Askan Wi, en marge des locales 2022.



" Suite aux pourparlers avec nos alliés de la coalition Yewwi Askan Wi et malgré plusieurs concessions de notre part, nous sommes au regret de vous informer qu’aucun accord n’a pu être trouvé pour une participation de la section de Pastef FPA sur la liste communale de la coalition YAW", peut-on lire dans une déclaration parvenue à PressAfrik.



N'empêche, cette situation particulière dira cette section du parti dont le leader est Ousmane Sonko "ne sera pas un obstacle pour nous dans notre détermination à marcher vers l'essentiel, à savoir le combat pour la démocratie, l'État de droit et le bien être des populations".



"L'objectif reste donc le même et nous ne ménagerons aucun effort pour la victoire de YAW au niveau de la ville de Dakar", prévient le Pastef Point E - Amitié.



A ce effet, ils promettent que leur posture pour la réalisation de leurs objectifs au niveau de la commune sera précisée très prochainement.