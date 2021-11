Locales 2022: candidat de BBY à Podor, Racine Sy salue la grandeur du geste de Aïssata Tall Sall

Le président d’Alsar a réagi après sa désignation comme tête de liste de Bby à Podor. Racine Sy a saisi l’occasion pour rendre hommage au maire sortant, Aïssata Tall Sall.



«Le Président de la République Macky Sall, chef de la majorité présidentielle vient de nous faire l’honneur de nous désigner comme tête de liste de Benno Bokk Yakar pour la commune de Podor dans la perspective des élections locales du 23 janvier 2022 Je tiens au nom de tous à le remercier pour cette marque de confiance à mon endroit qui honore à travers ma modeste personne tout le mouvement Alsar qui se déploie depuis plusieurs années aux côtés du Chef de l’Etat pour traduire en actes sa vision sur toute l’étendue du territoire national », a-t-il dit.



«Nous tâcherons de mériter cette confiance par une victoire éclatante du Benno avec le concours actif de toutes ses composantes. Nous tendons la main à toutes les Podoroises et à tous les Podorois pour marcher la main dans la main pour faire de Podor une ville phare sur le plan économique social et culturel », a-t-il promis.



Avant d’ajouter : « Si notre désignation a pu se faire dans l’union des cœurs et des esprits nous le devons à une grande dame dont l’amour pour notre vieille ville l’attachement profond et l’engagement sans réserve sont connus de tous. Je veux nommer notre grande sœur Maître Aïssata Tall Sall dont je salue la grandeur du geste et le courage politique rare qui contribuera sans nul doute à préserver et à renforcer la cohésion sociale qui lui est si chère et qui est un préalable à tout développement. Je la salue respectueusement et lui rendrai le moment venu l’hommage qu’elle mérite de tous. Je sais pouvoir compter sur son soutien amical et fraternel dont du reste elle nous a déjà assuré. Faisons preuve d’humilité et de résilience dans tous nos actes et privilégions le consensus dans nos actions à venir.Le travail vient seulement de commencer

Travaillons sans relâche pour l’atteinte de nos objectifs », a affirmé le président d’Alsar en direction des militants.