Locales Grand-Yoff : PASTEF quitte YAW et rejoint la coalition dirigée par Boubacar Camara

La coalition de Yewwi Askan Wi vole en éclats dans la commune de Grand Yoff. Le parti PASTEF a tout simplement quitté le navire pour apporter son soutien à la coalition dirigée par Boubacar Camara.



« (...) La section communale de PASTEF de Grand-Yoff a décidé de se démarquer du choix porté sur le maire sortant par YAW et a conclu de présenter une liste commune avec le PCS/Jengu pour aller à la quête du suffrage de la population de Grand-Yoff lors des élections locales de Janvier 2022, sous la bannière de la coalition Andu Nawlé-And Liggeey », la coalition dirigée par Boubacar Camara.



La raison indique un communiqué de PASTEF de Grand-Yoff : « Il est impossible de défendre le bilan du maire sortant, au risque de perdre notre crédibilité, mais aussi la base affective à cause des probables votes sanctions. Ainsi, il a été décidé unanimement par les responsables de cellules et militants patriotes de voter pour la liste de la Coalition au cas où le maire Madiop DIOP serait reconduit. Pour tout ce qui précède, et vu les contraintes de temps, il est convenu entre autres, d’entamer des concertations avec les organisations partageant avec nous la même vision de développement local et la même base programmatique. Ce, en vue de mettre en place une alternative qui nous permettrait de garder intactes nos convictions politiques, en cas de nécessité ».