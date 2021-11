Locales Saint-Louis: Mary Teuw Niane et Cheikh Bamba Dieye s'affrontent sur Facebook

Il y a eu une brève confrontation dans la soirée de mardi entre deux potentiels candidats à la mairie de Saint-Louis. Les joutes se sont passées sur le réseau social Facebook, devenu une arène privilégiée des politiciens à la recherche d'une plus large audience. Vers 22 heures, Mary Teuw Niane fait une publication pour annoncer de manière à peine voilée une alliance avec le FSD/BJ.



"Une belle réunion ce soir entre les partenaires qui ont accepté d’aller à la conquête de la Mairie de Saint Louis. À cette réunion ont participé les représentants du FSDBJ", a-t-il écrit pour légender des photos sur lesquelles il est en compagnie de membres du parti cité. Quelques minutes plus tard, le Secrétaire général du FSD/BJ, se saisit de son compte pour répondre... ou plutôt pour démentir."Cheikh Bamba Dieye et le Fsd-Bj sont membres de Yewwi Askan Wi. Nous ne sommes d'aucune autre alliance. C'est cela la décision du FSD-BJ", écrit-il.



Comme pour amener le débat hors d champs virtuel, Mary Neuw Niane annonce un point de presse ce mercredi à la Chambre de commerce de Saint-Louis.