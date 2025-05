Location de voiture à l'Etat : 16,57 milliards de F Cfa versés à Lansar Auto 5 jours après la présidentielle 2024

La Cour des comptes a révélé de nouvelles irrégularités dans son rapport sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024, et l’affaire Lansar Auto vient ajouter une couche trouble à ce dossier. Selon L'Observateur, cette entreprise de location de véhicules a perçu 16,57 milliards FCFA quelques jours seulement après l’élection présidentielle du 24 mars 2024, selon un référé transmis au ministre de la Justice, Ousmane Diagne.



Des Certificats nominatifs d'obligation (CNO) émis en pleine transition

En effet, selon la même source, quatre certificats nominatifs d'obligation ont été attribués à Lansar Auto le 29 mars 2024, soit cinq jours après le scrutin, alors que l’administration était censée se limiter à la gestion des affaires courantes en attendant la passation de pouvoir au nouveau président, Bassirou Diomaye Faye.



Cette période de transition, normalement marquée par une rigueur budgétaire, a pourtant vu le versement d’une somme colossale à cette entreprise, bien au-delà des 13,61 milliards FCFA initialement mentionnés dans un rapport de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières).



Le journal de souligner que les autorités ont tenté de justifier ce paiement en évoquant le règlement de factures de location de véhicules pour des événements officiels à travers le pays. Mais, aucune précision n'est apportée.



Les documents justificatifs mentionnent que ces véhicules étaient également destinés au transport d'hôtes de l'Etat en mission au Sénégal pour les exercices budgétaires 2020, 2021, 2022 et 2023, pour une durée maximale de 12 mois.