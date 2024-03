Loi d’amnistie : Ibrahima Baba Sall vote oui et demande ses collègues à faire de même

Le député Ibrahima Baba Sall compte voter le projet de loi n°05/2024 portant amnistie. Sa position, il l'a fait savoir à l'occasion de la plénière à l’Assemblée nationale. Le maire de Bakel appelle les députés du pouvoir comme ceux de l’opposition à faire de même.



« Il est du devoir à chaque citoyen de contribuer pour la restauration de l’unité nationale qui passe par la réconciliation de tous les Sénégalais pour la préservation de nos acquis démocratique et de notre Etat de droit. Ainsi, beaucoup de personnes privées de leur droit civil et politique seront rétablies dans leur droit. C’est pourquoi nous votons le projet de loi d’amnistie », a déclaré le député de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Ibrahima Baba Sall.



Il demande à ses collègues de la « majorité comme de l’opposition d’accompagner le Président Macky dans son ambition de pacifier l’espace politique et social et de permettre notre pays sa marche vers l’émergence ».