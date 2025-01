Los Angeles : deux morts dans un violent incendie, des milliers d’évacuations

Un incendie spectaculaire a forcé mardi 7 janvier 2025 des milliers de personnes à évacuer les collines surplombant Los Angeles, qui subit des vents violents propageant les flammes et posant un « danger mortel ». Selon Libération qui souligne deux morts dans un violent incendie, des milliers d’évacuations, les 250 pompiers mobilisés peinent à contenir un feu monstre qui s’est déclaré mardi 7 janvier dans la ville californienne. Des rafales de vent à plus de 120 km/h contribuent à propager les flammes dans les rues, mettant en danger ses habitants.



Les autorités informent que le feu s'est déclaré en fin de matinée dans le quartier de Pacific Palissades, peuplée de villas à plusieurs millions de dollars dans les montagnes au nord-ouest de la ville. Il a déjà ravagé près de 1.200 hectares. Les autorités recensent « de nombreuses structures déjà détruites », a expliqué le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, lors d'un point presse mardi soir, rapporte le site Science et Avenir.



Des vents chauds de Santa Ana, typiques de l'hiver californien, doivent souffler jusqu'à 160 km/h dans la région mardi et mercredi, selon les services météorologiques américains (NWS). De quoi propager les flammes très rapidement et poser un « danger mortel ». « Nous ne sommes absolument pas sortis d'affaires », a insisté M. Newsom, en rappelant que les rafales vont "atteindre leur pic » cette nuit, entre 22H00 et 05H00 du matin. Le gouverneur démocrate a demandé aux Californiens de « respecter les ordres d'évacuation », qui ne sont pas toujours suivis aux Etats-Unis.