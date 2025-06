Lotissement du Hangar Pèlerin : les détenteurs de titres interpellent Diomaye et Sonko à l’approche de la date butoir du 30 juin

Le Collectif des détenteurs de titres de lotissement dit « Hangar Pèlerin » a adressé une lettre au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son Premier ministre, Ousmane Sonko pour leur rappeler l'approche la date limite du 30 juin, annoncée comme la fin probable du processus de vérification du site.



« Dans la lecture du communiqué du conseil des ministres le 12 mars 2025, il a été fait état de la fin probable du processus de vérification du site dit hangar Pellerin au plus tard en fin juin 2025. Nous en avions, nous membres du collectif des détenteurs de titre du lotissement dit « Hangar pèlerin », qu’avant cette date, votre gouvernement prendra contact avec nous pour nous communiquer la suite à donner à ce dossier », rappelle le collectif dans un communiqué.



« Nous tenons à rappeler et à re-affirmer que nous ne saurions être assimilés à des spéculateurs fonciers. Bien au contraire, nous sommes des citoyens sénégalais de bonne foi, des familles, des travailleurs, des entrepreneurs qui avons acquis nos parcelles dans le strict respect des règles en vigueur. Et ce, après vérification et autorisation des juridictions compétentes », poursuit-il.



Malgré cette situation alarmante, le collectif déclare avoir entrepris, depuis l’annonce du 12 mars, de nombreuses démarches auprès des autorités compétentes pour exposer notre situation et rechercher une issue concertée. « Nous avons adressé des correspondances et sollicité des audiences auprès des ministères et administrations concernés. Hélas, à ce jour, une seule de nos nombreuses sollicitations a reçu une réponse formelle. Ce silence quasi total des autorités face à nos appels nous paraît incompréhensible et nous le déplorons profondément », lit-on.



À cet égard, le collectif des détenteurs de titres de lotissement interpelle le président de la République et le Premier ministre afin d’examiner une solution équitable, juste à leur situation.



« Idéalement, une régularisation de nos titres sur le site du Hangar Pèlerin constituerait l’issue la plus juste. Si toutefois l’annulation de notre lotissement devait être maintenue comme irrévocable, nous demandons à être pleinement associés au processus de réaffectation ou de relogement qui en découlera. Ou en d’autres termes, un recasement dans la même zone comme prévu par certaines dispositions », ont-ils demandé.



Cependant, le collectif insiste sur plusieurs aspects afin que la solution proposée ne lèse pas davantage nos membres : « Valeur du site de relogement égale au site de départ, superficies équivalentes, respect de la position et de l’orientation des lots ».