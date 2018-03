Louga : Cinq écoles vont former des ressources humaines à la bonne gouvernance et...

A l’occasion d’une conférence de partage des principaux résultats du rapport alternatif de suivi citoyen, la coordinatrice régionale de Cosydep, Marthe Khady Diallo a annoncé que cinq écoles de la région de Louga vont bénéficier du nouveau projet Gouvernance et monitoring des services publics de l’éducation (GMPE) véhiculé par la Cosydep.



Mme Diallo explique que ce nouveau programme a pour objectif de mettre en place un dispositif de suivi citoyen de la politique éducative de l’Etat.



Poursuivant son argumentaire, elle indique que deux établissements situés en milieu rural et trois autres de la ville de Louga ont été choisis. Sur ce, elle précise que la COSYDEP a fait une enquête après les assises de l’éducation pour évaluer l’état d’avancement des recommandations et voir là où il y a des faiblesses pour les corriger.



Selon elle « l’objectif du projet est d’accompagner ces écoles par la formation des ressources humaines, la reddition des comptes et la bonne gouvernance pour voir si les fonds injectés par l’Etat et les partenaires sont utilisés à bon escient ».



La coordinatrice de Cosydep reste convaincue que pour assoir une école publique de qualité, le processus de changement ne se fait pas du jour au lendemain mais prend du temps pour être une réalité ».