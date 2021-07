Louga : Un Jakartaman poursuivi pour attouchement sur une écolière de 11 ans

Conducteur de moto Jakarta de son état, M.N, arrêté dans une affaire de mœurs, risque de s’éloigner des siens. Une écolière de 11ans a porté de graves accusations contre lui, déclarant à sa tutrice que le jeune homme a exercé sur elle des actes de pédophilie et des attouchements.



En effet, la tutrice a constaté que sa nièce adoptait un comportement bizarre, l’a soumise à un interrogatoire serré. Devant le silence gêné de la fillette, la dame a fait montre de détermination. L’écolière finit par confier qu’un conducteur de moto jakarta qu’elle a formellement identifié, l’entrainait, aux heures de récréation, dans un endroit isolé et lui faisait des attouchements.



La dame sollicite les services d’une blouse blanche qui a constaté des lésions au niveau des parties intimes. Les éléments de la police sont saisis, les hommes du commissaire Lamanara Diallo procèdent à l’arrestation du mis en cause, qui nie tout en bloc.



Après bouclage de l’enquête préliminaire, le jakartaman est poursuivi pour pédophilie, attouchement et attentat à la pudeur. Il a été déféré au parquet de Louga, rapporte « l’observateur » dans son édition de ce mardi 20 juillet 2021.