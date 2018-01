Louga : Un conducteur de moto Jakarta arrêté pour avoir violé un garçon de 13 ans

Des faits : dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, plus précisément à 23 heures, les éléments du commissariat urbain de Louga, qui faisaient des patrouilles dans les zones les plus criminogènes de la ville, ont ciblé les alentours du stade régional Alboury Ndiaye.



A cet effet, ils ont aperçu dans la pénombre un jeune homme confortablement assis sur une moto Jakarta. Cette présence humaine à cette heure tardive de la nuit et dans cet endroit réputé dangereux, a attiré l’attention des policiers qui ont décidé d’y voir plus clair. C’est ainsi qu’ils ont commencé à interroger le "Jakartaman" sur les raisons de sa présence sur les lieux.



D’après le quotidien l’Observateur, ce dernier a répondu en ces termes : "Je ne fais rien ici, j’attends seulement un ami ».



Seulement, il a été trahi par une sandale d’un petit garçon découvert par les limiers. Cette découverte a poussé les hommes du commissaire Waly Camara à visiter les abords des lieux avant de tomber sur un garçon caché sur les herbes mortes. Tiré de sa cachette, le mineur, qui avait la culotte aux genoux, a soutenu que c’est la deuxième fois que C. Seck entretenait des rapports sexuels avec lui.



Ce que le mis en cause a essayé de nier dans un premier temps, avant que la découverte d’un liquide lubrifiant sur sa moto ne vienne l'enfoncer.



Après quelques minutes d’interrogation, le mis en cause avoue finalement qu’il utilisait le liquide pour passer à l’action.



C’est dans ces circonstances qu’il a été appréhendé par les limiers lougatois



Après son audience devant le juge d'instruction, il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga, où il est poursuivi pour acte contre-nature et viol sur mineur.