Louga: deux pompistes incendient volontairement une pompe pour effacer les traces d’un détournement

Deux pompistes de la station-service de Potou et de Gabar, des villages situés à 34 km de Louga, ont été arrêtés et déférés au parquet mardi. Ils sont accusés d’avoir incendié volontairement une pompe dans le but d’effacer les traces d’un détournement de 900 litres de carburants.



Les faits remontent à la nuit du vendredi à samedi dernier, vers les coups de 2 heures du matin. Les deux pompistes se sont retrouvés à la station-service de Potou, pour réfléchir sur les stratégies et moyens leur permettant de masquer intelligemment un déficit de 900 litres de carburant constaté sur l’index servant à mesurer le volume de carburant constaté sur l’index sorti/vendu de la pompe. Ainsi, après avoir murement réfléchi, ils ont décidé de masquer toutes les traces du détournement en sabotant l’index.



Les deux amis ont alors décidé d’incendier l’appareil de mesure. Malheureusement pour eux, sous l’effet du vent, toute la pompe a été calcinée. Après avoir réalisé leur sale besogne, ils ont averti le gérant de la station. Ce dernier qui a effectué le déplacement sur les lieux de l’incendie, a décelé un comportement bizarre et suspect chez les agents, témoins de l'incendie, lesquels ne tenaient pas le même discours sur l’origine de l’incendie.



Pour se faire une idée plus claire, il a avisé la gendarmerie de Potou. L’enquête ouverte a permis de révéler que le pompiste de la station de Gabar était dans le coup, car c’est celle de Potou qui le ravitaillait en carburant.