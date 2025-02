Louga : il charcute à coup de machettes son cousin qui a épousé son ex-femme et est condamné à six (6) ans de prison

Diéry Sow a été jugé par la Chambre criminelle de Louga pour avoir attaqué son cousin, Aldiouma Sow, à coups de machette, occasionnant une amputation du bras de ce dernier qu'il jalouse pour voir épousé son ex-femme. Suite à cet acte de vengeance, l’accusé a été condamné à six ans de réclusion criminelle.



D'après L' Observateur qui donne l'information, devant le Tribunal, Diéry Sow n’a pas nié les faits, mais a tenté de minimiser son acte. Lors de l’enquête, il avait reconnu s’être attaqué à son cousin Aldiouma Sow après l’avoir surpris avec la femme de son grand frère. Mais lors du procès, il a changé de version, affirmant qu’il l'avait frappé « à l’aveuglette » à cause de l’obscurité, sans identifier sa victime.



Selon le journal, les faits remontent à septembre 2022. Après l’agression, Diéry Sow n’a pas porté secours à son cousin grièvement blessé. Il a préféré fuir, restant introuvable pendant un an avant d’être finalement arrêté. Devant la cour, il a tenté de justifier cette cavale.



Son père, venu témoigner, a tenté de le défendre en dépeignant la victime comme un adultère. Mais pour le parquet, il s’agissait avant tout d’un crime motivé par la jalousie et la rancune. « L’accusé a abandonné sa victime sur place après l’avoir grièvement blessée. Il avait clairement l’intention de l’éliminer », a estimé le procureur. Ce dernier a requis 10 ans de réclusion criminelle.



Les avocats de la défense, Mes Gueye et Wade, ont plaidé pour une requalification des faits en " coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort." Une stratégie qui a porté ses fruits : le tribunal a retenu cette qualification et a condamné Diéry Sow à six ans de prison.



En plus de sa peine, il devra verser six (06) millions de FCFA à son cousin Aldiouma Sow, qui en réclamait dix.