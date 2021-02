Louga : le domicile de Mamour Diallo incendié, les partisans d'Ousmane Sonko indexés

Le domicile de l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo, a été incendié ce lundi et ce sont les partisans de l'opposant Ousmane Sonko qui sont indexés, après que des manifestations ont été notées ce lundi à Dakar.



« C’est pendant que je m’étais momentanément absenté de la maison que les flammes ont jailli. Alerté de loin, j’ai rappliqué et appelé les Sapeurs-pompiers qui sont aussitôt venus faire leur travail. Nous allons porter plainte. Non seulement il y a eu des pertes matérielles non encore estimées, mais aussi et surtout nos vieux parents auraient pu y laisser leur vie si les voisins et forces de sécurité avaient manqué de promptitude dans leur travail. C’est ici le lieu, au nom de la famille, de les remercier tous, a confié un jeune frère de Mamour Diallo à nos confrères de Lougamedia.



Des dégâts matériels ont été enregistrés, durant cette attaque. Mais aucun blessé n'a encore été signalé.



Pour rappel, ce n’est que récemment que le différend judiciaire Ousmane SONKO/Mamour DIALLO a connu son épilogue au sujet des 94 milliards FCFA. Ainsi, le leader du PASTEEF avait accusé Mamour DIALLO de détournement de dénier public. Mais la justice sénégalaise a classé le dossier sans suite.