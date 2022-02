Louga: les habitants de la cité Watel disent niet au projet de construction d'une station d'essence

Les habitants de la cité Watel dans la commune de Louga ont fait face à la presse hier mercredi pour montrer leur colère. Selon la Rfm qui rapporte l'information, ils ont dénoncé le projet de construction d'une station d'essence dans leur quartier, sur un terrain à usage d'habitation. Dans tout leur état, les résidents de la cité Watel ont soutenu que leur quartier ne peut pas abriter de station services et en plus, le projet ne répond pas aux normes édictées.



« Ils veulent construire une station services dans notre quartier sans aucun processus de vérification, sans mesurer les impacts sur les habitants. C'est irrespectueux. Nous exigeons aux autorités de la ville d'arrêter ce projet dans notre quartier sinon nous-même allons l'arrêter et nous n'épargnons pas de saisir la justice dans cette affaire, car ils ont fait tomber beaucoup de maisons et de façades, ce qui est inadmissible », a fustigé Pape Omar Sarr, leur porte-parole sur les ondes de la Rfm.