Louga : un berger découpe en morceaux le fils de 4 ans de son oncle qui l’avait fait condamner

Ousmane Sow, un berger de 33 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité mercredi, par la chambre criminelle du tribunal de Louga, nord-est du Sénégal. Il a découpé à morceaux le fils de 4 ans de son oncle qui l’avait fait condamner à l’aide d'une machette pour se venger de lui.



Poursuivi pour « assassinat et détention d’arme sans autorisation administrative, Ousmane Sow a été arrêté le 28 avril 2020 par la brigade de gendarmerie de Darou Mousty. Informés d’un meurtre perpétré au village de Ndakar, dans la commune de Touba Marina (département de kébémer), les hommes en bleu ont effectué le déplacement sur les lieux. Sur place, ils retrouvent un corps sans vie d’un enfant de 4 ans littéralement découpé.



Le certificat de genre de mort délivré par le médecin-chef du centre de santé de Darou Mousty renseigne à suffisance sur la violence que l’accusé a exercée sur sa victime. En effet, selon le document, ce dernier du nom de Hamadou Sow est décédé des suites d’un « traumatisme crânien, d’une plaie traumatique performante localisée au niveau cervical de 6 cm et mettant à nu la vertèbre cervical 3. Le crâne fendu, une plaie traumatique de l’oreille droite … ».



Condamné à deux reprises pour agressions physiques sur ses proches, le mis en cause a avoué sans ambages avoir battu à mort son cousin. « Un jour, je me suis rendu au domicile de mon grand-père et nous avons eu une altercation. Mon oncle, Ch.Sow, au lieu de régler le problème, a pris la défense pour mon père. Ils m’ont manqué de respect, mais avant de partir j’ai brandi mon coupe-coupe en menaçant de tuer mon oncle. (…) », a expliqué le prévenu.



Qui poursuit « Le lendemain, il a déposé une plainte contre moi. Ensuite, j’ai été arrêté, jugé et condamné à trois mois ferme. A ma sortie, j’ai décidé de me venger de mon oncle. C’est ainsi que je me suis rendu chez lui dans mon hameau pour lui régler son compte. Ne l’y ayant pas trouvé, je me suis rabattu sur son fils qui jouait avec ses camarades dans la cour. Je me suis acharné en lui assénant plusieurs coups de machette. (…) ».



Devant la barre hier mercredi, il a changé de stratégie de défense en soutenant qu’il ignore les raisons qui l’ont poussé à attenter à la vie de son cousin.



Son avocat, Me Youssou Guèye, est d’avis qu’une personne normale ne doit pas agir de la sorte. Pour lui, la place de son client n’est pas en prison mais un centre psychiatrique. Rendant son verdict, la chambre criminelle a condamné l’accusé à la réclusion criminelle à perpétuité. Et une amende de 10 millions F Cfa en guise de dommages et intérêts.