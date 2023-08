Louga: un gang qui ciblait les pharmacies et les magasins démantelé

Les forces de la Brigade de gendarmerie de Coki, opérant dans le département de Louga, ont mis un terme aux activités illégales d'une bande organisée après une enquête minutieuse menée en collaboration avec un opérateur de téléphonie mobile. Les enquêteurs ont découvert l'implication du gang dans le cambriolage d'un magasin spécialisé dans la vente de produits alimentaires et d'une pharmacie à Thiamène, chef-lieu de commune situé dans l'arrondissement de Coki.



Les faits se sont produits dans la nuit du 15 au 16 août dernier. Vers 3 heures du matin, un groupe composé d'une dizaine de membres a pénétré la ville à bord d'un véhicule 4x4 volé à Touba, renseigne L’Observateur. Se déployant minutieusement, les malfaiteurs ont formé plusieurs groupes et ont utilisé du matériel lourd pour forcer l'entrée d'un magasin. Une fois à l'intérieur, ils ont réussi à défoncer le coffre-fort, mettant la main sur une somme de 7 millions de FCFA.



Insatisfaits de leur butin initial, les criminels ont ensuite pris pour cible une pharmacie, utilisant la même méthode pour dérober 800 000 FCFA de la caisse. Après leur méfait, ils ont tiré des coups de feu en l'air avant de prendre la fuite. Peu de temps après le cambriolage, les enquêteurs de la Brigade de gendarmerie ont convergé vers les lieux, collectant des indices qui ont ouvert la voie à leur enquête.



Grâce à une analyse minutieuse, ils ont identifié un numéro de téléphone appartenant à un membre de la bande. En remontant la chaîne de communication, les enquêteurs ont pu savoir que l’individu était déjà connu des autorités pour des infractions similaires. Il sera utilisé comme pivot pour identifier trois autres de ses complices. Ainsi quatre personnes appartenant à la bande ont été arrêtées. Suite à leur garde à vue, elles ont été déférées au parquet de Louga. Ils sont en attente de leur jugement, ayant été inculpés pour « association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec l'utilisation d'un moyen de locomotion ».



Les investigations ont également révélé que les membres de cette bande criminelle provenaient de différents horizons. Après avoir mené à bien leur méfait, ils ont procédé à un partage du butin. Le reste de la bande est toujours recherché.