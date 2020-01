Louga : un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé

Les populations de la région de Louga peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, la gendarmerie de Sagata mis fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol de bétail et qui semait le trouble dans cette zone située dans le nord-ouest du Sénégal.



Selon L’Observateur, c’est à la suite de quatre (4) plaintes relatives à des cas de viol déposées en l’espace d’une semaine, que les hommes du commandant Adama Niang, se sont mis aux trousses des malfrats. Après quelques recoupements, les limiers ont identifié le numéro d’immatricule du véhicule qui transportait le butin et le numéro de téléphone d’un individu, localisé partout où les vols ont été commis.



Arrêté, le chauffeur du véhicule, O. Fall passe aux aveux après avoir tenté de mener en bateau les enquêteurs. « C’est un nommé M. Sow alias Moussé, domicilié au village de Massar, qui m’appeler la nuit pour me demander de transporter des animaux », avoue-t-il.

Au total, six (6) personnes ont été arrêtées et en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage d’arme et de moyen de locomotion, détention d’armes, entre autres délits.



Ils seront déférés ce lundi au parquet de Louga.