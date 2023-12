Louga: un jakartaman condamné à 10 ans de prison ferme pour viol

Cheikh Ahmed Tidiane Diop, également connu sous le nom de Cheikh «Niébé» jakartaman, a été jugé hier mercredi, par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Louga pour des faits de viol. L'accusé a plaidé non coupable face aux allégations qui lui étaient reprochées.



Les faits pour lesquels Cheikh «Niébé» s'est retrouvé devant cette juridiction remontent au 10 mars 2022 dans la commune de Linguère, aux environs de 21 heures. Ce soir-là, la jeune dame A.C. se promenait en ville lorsqu'elle a été abordée par Cheikh H.T. Diop, qui conduisait une moto. Celui-ci lui a proposé de l'amener chez un charlatan malien résidant au quartier Linguère Coumba 2. La jeune dame a accepté cette proposition, sans se douter de la tournure dramatique que prendrait cette soirée.



D’après L’Observateur, après un entretien avec le faux guérisseur qui a duré une trentaine de minutes, A.C. a repris le chemin du retour. Cependant, au lieu de la ramener chez elle, le conducteur de la moto a pris une autre direction, finissant par s'arrêter en pleine brousse. Là, il l'a agressée violemment, l'étranglant et la violant, avant de la ramener chez elle. Choquée et atteinte dans sa dignité, la victime a porté plainte le lendemain.



Lors de l'enquête, Cheikh «Niébé» a tenté de se défendre en affirmant que la victime avait demandé de l'argent après une panne d'essence de sa moto. Cependant, les preuves médicales ont joué en faveur de la victime. L'avocat de la partie civile a demandé une compensation de deux millions de FCFA, tandis que le procureur de la République a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle.



Malgré la plaidoirie de la défense pour l'acquittement, la Chambre criminelle a déclaré Cheikh «Niébé» coupable des faits et l'a condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, assortie d'une amende d'un million de FCFA.