Louga : un sexagénaire qui consommait de la drogue pour "soigner son asthme" condamné á cinq (5) jours de prison

Amadou Bâ, un septuagénaire âgé de 72 ans a comparu devant le Tribunal de grande instance de Louga, les menottes aux poignets. La raison ? Il a été arrêté en possession de trois cornets de chanvre indien. "Vous êtes une personne âgée, votre place est à la mosquée et non en prison pour usage de chanvre indien", a sermonné le procureur. Amadou Bâ, visiblement mal à l'aise, a adopté une attitude de repentance, acquiesçant à chaque mot, rapporte L'Observateur.



Interrogé sur la drogue qu'il détenait, le mis en cause s'est défendu en disant qu'il l'utilisait pour se soignait. "Je fume du chanvre indien pour traiter l'asthme que je traîne depuis l'enfance. Je demande pardon au tribunal. Je reconnais que j'ai fauté. Je suis très gêné. J'ai honte, ma réputation est ternie."



Poursuivant, le sieur Ba a indiqué qu'un ami lui a conseillé cette herbe. " J'ai cru bien faire. Il m'a assuré que c'est le meilleur remède contre cette maladie. Je sais que c'est une erreur, je le regrette amèrement. Aujourd'hui, j'ai compris qu'une telle assertion ne tient pas la route. Désormais, je ne toucherais plus au chanvre indien", a-t-il assuré.



Finalement, le tribunal, a condamné Amadou Bâ à 5 jours de prison.