Louga: une bande de malfaiteurs cambriole une clinique

Les faits se sont passés dans la nuit de Samedi 04 au Dimanche 05 Mai aux environs de 04h du matin, selon le site d’information lougatois, Gscom Kaddu Askaw Wi.



Dans une vidéo publiée sur la page Facebook dudit média, on voit un groupe de 10 malfaiteurs armés de machette qui pénètrent dans une clinique, qui selon nos confrères, appartenant à un certain M. Fall et sise au quartier Keur Serigne Bara Mbacké.



Le Media locale affirme que les malfrats ont assommé le vigile , bastionné une sage-femme et emporté l’argent qui était dans les caisses.



Nous y reviendrons !