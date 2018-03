Louis Philippes Sagna, le journaliste miraculé du crash de l’hélicoptère

Parmi les victimes du crash de l’hélicoptère, un journaliste de la RTS, Louis Philippes Sagna. Toutefois, il y a eu plus de peur que de mal. En effet, l’agent de la chaîne de télévision gouvernementale s’en est sorti avec une jambe cassée.



Louis Philippes Sagna faisait partie des parents et proches de l’ancien ministre Robert Sagna à qui l’aéronef a été affrété pour transporter une dépouille sur Ziguinchor. C’est au retour que le crash s’est produit dans la zone des mangroves, à Toubacouta. Il y avait à bord quatre membres de l’équipage dont les trois ont péri et 16 civils. Le bilan provisoire fait état de 8 morts dont une femme et douze blessés parmi eux notre confrère Louis Philippes Sagna.



Toute la rédaction de PressAfrik lui souhaite un prompt rétablissement ainsi qu’à tous les autres blessés du crash et présente ses condoléances aux familles des disparus.