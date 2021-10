Louise Mushikiwabo en visite en Tunisie en prévision du sommet de la Francophonie

A six semaines du début du sommet, la Tunisie serait dans les starting-blocks. C’est en tout cas, le message martelé par la télévision nationale. Samedi soir, le Journal de 20h a été précédé d’un clip promotionnel de l'événement et un sujet au JT a réaffirmé la préparation du pays.



« Jerba, l’île des rêves, accueillera les discussions de ce sommet dès le 20 novembre prochain. Un rendez-vous important d’autant que la Tunisie est un membre fondateur de l’Organisation internationale de la Francophonie et un membre actif de celle-ci. »



Sur les 88 Etats appartenant à l’OIF, une vingtaine aurait confirmé leur présence selon les organisateurs. Des organisateurs qui tentent de rassurer alors que des questions commençaient à se poser sur la capacité de la Tunisie à organiser un événement de si grande ampleur.



Des doutes accentués par l’instabilité politique qui règne dans le pays et que le président tunisien a alimenté samedi au détour d’une petite phrase dans laquelle il évoquait ses détracteurs politiques : « Certains sont allés à Paris et ont essayé de faire capoter le sommet de la Francophonie. »



A ce jour, ni le lieu exact qui accueillera le sommet ni un programme détaillé n’ont été rendus publics. Les 50 ans de l’OIF prennent - pour l’instant - l’allure d’un anniversaire surprise.